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عربي-دولي

مرشح للرئاسة المصرية يستقيل من منصب رفيع.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-09-2023 | 07:12
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تقدم المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل فيه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024، وفقاً لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 كانون الثاني للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
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يذكر أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري كانت قد قررت في تموز الماضي الدفع بالمهندس حازم عمر في سباق انتخابات الرئاسة 2024، بعد مشهد جسد أعلى درجات الديمقراطية عندما أجرت الأمانة العامة للحزب اقتراع سري، حسمت من خلاله طبقاً لأغلبية الأصوات قرار الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024.

وفي سياق متصل تستعد الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب لتحرير نماذج التزكية اللازمة لاستكمال أوراق ترشح المهندس حازم عمر للانتخابات الرئاسية وفقاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

كما تستعد القواعد الشعبية لحزب الشعب الجمهوري بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة لدعم حملة ترشح المهندس حازم عمر وإطلاع المواطنين على برنامجه الانتخابي.

وأعلن عدد من الشخصيات نيتها الترشح من بينها أحمد الطنطاوي، وهو برلماني مصري سابق، وعبد السند يمامة، وهو الرئيس الحالي لحزب الوفد الجديد، ومحمد فؤاد محسن بدراوي عضو في الهيئة العليا الوافد الجديد في الوقت الحالي، وحازم عمر الرئيس الحالي لحزب الشعب الجمهوري، وأيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية في مجلس الشيوخ، وأحمد فضالي الرئيس الحالي لحزب السلام الديمقراطي المصري، ويشغل أيضاً منصب رئيس تيار الاستقلال، و‏جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور المصري.
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