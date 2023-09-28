ضُبطت على متن سفينة شحن عملاقة.. أكبر عملية مصادرة مخدرات في تاريخ أيرلندا

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في أكبر عملية مصادرة للمخدرات على الإطلاق في تاريخ أيرلند،ا تم ضبط كمية من مادة الكوكايين المخدرة والتي تزن 2.253 كيلوغراما وتقدر قيمتها بنحو 165 مليون دولار، قبالة سواحل مدينة كورك.وكانت سفينة الشحن تلك مسافرة من أميركا الجنوبية ومتجهة إلى مجموعات إجرامية في كل من أيرلندا والمملكة المتحدة وأوروبا.وقد تم القبض على ثلاثة رجال للاشتباه في تورطهم في جرائم منظمة ويتم استجوابهم من قبل الشرطة الأيرلندية. (سي ان ان)