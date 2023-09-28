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إقتصاد

وزير المالية الروسية: أموال الميزانية تكفي لتغطية كافة النفقات

Lebanon 24
28-09-2023 | 07:38
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أكد وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف في منتدى موسكو المالي السابع اليوم، أن أموال الميزانية ستكون كافية بالكامل لتغطية كافة النفقات المنصوص عليها في مشروع الميزانية العامة.
 
وقال سيلوانوف في الجلسة العامة للمنتدى اليوم الخميس: "هناك تعبير معروف للجميع بأنه "مهما كان لدى المرء من أموال فإنها لا تكفي، لكن في حالة الميزانية لدينا أموال تكفي لما هو مخطط له".
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وأشار إلى أهمية انفاق الأموال بحكمة وعقلانية ما يساهم في ترشيد الإنفاق.

كما لفت إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار كافة النقاط عند صياغة مشروع الميزانية الجديدة، وقال: "لقد تم تشكيل الميزانية الروسية بشكل "صحي وطبيعي، والميزانية الروسية تنمو باستمرار". (روسيا اليوم)

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