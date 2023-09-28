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عربي-دولي
أرمن كاراباخ يفرّون.. روسيا "قلقة" وأذربيجان: لا تُغادروا
Lebanon 24
28-09-2023
|
08:19
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نراقب الوضع في إقليم ناغورني كاراباخ عن كثب "بتلك العبارة لخص المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، موقف بلاده من المستجدات الحاصلة في هذا الإقليم الحدودي الذي تسكنه أغلبية أرمنية، بين أرمينيا وأذربيجان، والذي فر منه نصف سكانه خلال الأيام الماضية.
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وشدد على أن بلاده لا ترى سبباً لفرار الأرمن من تلك المنطقة.
وأكد أن عناصر حفظ السلام الروس يواصلون مساعدة الناس"، لافتاً إلى أن موسكو على تواصل مع أذربيجان فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية.
كما أردف قائلا "قوات حفظ السلام لدينا تواصل مساعدة الناس، حيث يعبر الكثير منهم عن رغبتهم في الانتقال إلى أراضي أرمينيا، وهم في حاجة للحصول على الدعم".
لكنه أعرب عن قلق بلاده من رحيل الأرمن، لاسيما في ما يتعلق بالشق الإنساني.
أتت تلك التصريحات، بعدما اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بوقت سابق اليوم أذربيجان بارتكاب حملة "تطهير عرقي"، وذلك وسط حالة من التوتر المتصاعد يشهدها الإقليم الذي يتنازعه البلدان.
كما اعتبر أن سياسة التطهير هذه كما وصفها، "لن تترك أرمينيا واحدا بالإقليم في الأيام المقبلة". وندد بعدم اتخاذ الجهات الدولية الفاعلة "إجراءات ملموسة" حيال "هذا التطهير المستمر".
فيما حثت أذربيجان الأرمن في تلك المنطقة الذي ظلت لسنوات محل نزاع بين البلدين، على عدم مغادرة الإقليم.
وأكدت ألا علاقة لباكو بقرار الأرمن الانتقال إلى أرمينيا أو أي بلد آخر. وذكرت وزارة الخارجية أنها على استعداد لتهيئة الظروف للأرمن "لعيش حياة أفضل مما كانوا يعيشونها وهُم رهينة المجلس العسكري الذي أنشأته أرمينيا". وشددت على عزمها "إعادة دمج السكان الأرمن كمواطنين متساويين"، مؤكدة أن دستور البلاد والتزاماتها الدولية التي قطعتها على نفسها توفر "الأرضية الصلبة" لتحقيق ذلك. (العربية)
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