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عربي-دولي

دولة في "الناتو".. زعيمها الجديد سيكون مواليا لروسيا

Lebanon 24
28-09-2023 | 09:30
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تستعد سلوفاكيا لخوض انتخابات وشيكة سيكون لها تداعيات كبيرة على الحرب في أوكرانيا، في حال فوز روبرت فيكو المرشح المؤيد لروسيا فيها.

ويتصدر فيكو استطلاعات الرأي حاليا، والذي يظهر تعاطفه مع الكرملين، وهو أمر يراقبه الغرب بقلق.
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ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في سلوفاكيا إلى صناديق الاقتراع في 30 أيلول الجاري لاختيار ممثليهم في البرلمان.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، كانت سلوفاكيا من أقوى الحلفاء الداعمين لكييف.

وكانت سلوفاكيا من أولى الدول الغربية التي أرسلت أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، كما رحبت بعشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا مع اندلاع القتال.

لكن هذا كله قد يتغير في حال وصول فيكو إلى السلطة، كما يفيد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية. (سكاي نيوز)
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