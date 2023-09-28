إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)

Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. https://t.co/wKdHjp0DWB
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 28, 2023
Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. https://t.co/wKdHjp0DWB
🔵 | #SONDAKİKA | İstanbul Şirinevler'de bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.#istanbul #şirinevler #patlama #sondakika pic.twitter.com/ps1hykMvDZ
— GÜNDEM ODASI (@gundemodasi) September 28, 2023
🔵 | #SONDAKİKA | İstanbul Şirinevler'de bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.#istanbul #şirinevler #patlama #sondakika pic.twitter.com/ps1hykMvDZ