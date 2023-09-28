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عربي-دولي

إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2023 | 09:05
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وقع انفجار كبير بأحد المباني بمنطقة شيرين إيفلير في مدينة اسطنبول التركية، يرجح أنه ناجم عن تسرب للغاز المنزلي.

وأفادت "روسيا اليوم" بأن الانفجار أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، فيما هرعت عربات الإسعاف والشرطة والأمن إلى مكان الحادث. (روسيا اليوم)
 
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