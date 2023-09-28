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عربي-دولي
مأساة زفاف الحمدانية.. العثور على رفات امرأة وطفلة في القاعة
Lebanon 24
28-09-2023
|
09:40
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بعد يومين من مأساة حفل زفاف مدينة الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق، تمّ العثور على رفات امرأة وطفلة داخل قاعة العرس المنكوبة.
وقالت "العربية"، إنّ السلطات العراقية كانت أكدت خلو قاعة الأفراح من وجود أي رفات، إلا أن أحد أقارب الضحايا بدأ بالبحث في القاعة وعثر على أجزاء من رفات طفلة وامرأة. (العربية)
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