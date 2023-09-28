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إقتصاد

لهذا السبب.. أمستردام ستفرض أعلى ضريبة سياحية في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
28-09-2023 | 12:30
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ذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن سلطات أمستردام تعتزم زيادة الضريبة السياحية في عام 2024 من أجل مكافحة "السياحة المفرطة" في المدينة، مما سيجعلها الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة Dutch News عن عضو مجلس مدينة أمستردام المسؤول عن الشؤون المالية، هيستر فان بورين، قوله إن ضريبة الفنادق سترتفع العام المقبل إلى 12.5% من تكلفة الغرفة الفندقية، بمقابل 7% حاليا، ما يعني أن السائحين سيدفعون الآن ضريبة متوسطة قدرها 22 يورو في الليلة مقابل غرفة تكلف 175 يورو في الليلة.
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هذا وستقوم سلطات أمستردام أيضاً برفع الضريبة على ركاب السفن السياحية المقيمين في ميناء المدينة، "في العام المقبل سيدفعون 11 يورو بدلا من 8 يورو"، وفي المجمل، تتوقع المدينة أن تجني حوالي 65 مليون يورو من ضرائب السياحة.
وكما أوضح فان بورين، لن تضطر المدينة من خلال زيادة ضريبة السياحة إلى زيادة تكلفة الخدمات المختلفة للسكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الإدارة المحلية أن تساعد الضريبة المرتفعة على مكافحة "السياحة المفرطة" في المدينة.

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