"يعيق وقف القتال".. واشنطن تعاقب وزير خارجية السودان السابق

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فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي، إلى جانب شركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان حيث أودى القتال بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين.وهذا الإجراء هو أحدث جولة من العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في منتصف نيسان الماضي.وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، في بيان: "الإجراء الذي اتخذ يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان".وأضاف: "سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت كرتي وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، علما أن كرتي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودانية بعد إطاحة البشير في 2019.وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير، الذين استعادوا بعض النفوذ في أعقاب انفراد الجيش السوداني بالسلطة وإطاحة المكون المدني عام 2021. (سكاي نيوز)