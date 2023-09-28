Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار وحريق وقتلى.. فيديو يوثق ما حصل في روتردام الهولندية!

Lebanon 24
28-09-2023 | 12:29
A-
A+
Doc-P-1111847-638315266042392194.jpg
Doc-P-1111847-638315266042392194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة الهولندية أن عددا من الأشخاص قتلوا في مدينة روتردام جنوبي البلاد، الخميس، بعد أن فتح مسلح النار في موقعين منفصلين.

وقالت "رويترز" إن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد إطلاق النار في روتردام. وذكرت أن إطلاق النار بدأ في منزل، واستمر في قاعة دراسية بمستشفى جامعي قريب، لكنها لم تحدد بالضبط عدد القتلى.
 
Advertisement


وكتبت شرطة ثاني أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أي تفاصيل إضافية.
 
 



وكان المسلح الذي يرتدي زيا عسكريا، فتح النار في المستشفى الجامعي، قبل أن يجري اعتقاله في مهبط الطائرات بالمستشفى نفسه.

وانتشر عدد كبير من عناصر الأمن الهولندي المدججين بالأسلحة والمتردين للدروع الواقية في المستشفى، الذي غادره كثيرون رافعين أيديهم.

وتقول السلطات المحلية إن حرائق اندلعت في موقعي إطلاق النار. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-09-28
16:30 | 2023-09-28
16:05 | 2023-09-28
16:00 | 2023-09-28
15:30 | 2023-09-28
15:30 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24