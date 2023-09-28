إطلاق نار وحريق وقتلى.. فيديو يوثق ما حصل في روتردام الهولندية!

أعلنت الشرطة الهولندية أن عددا من الأشخاص قتلوا في مدينة روتردام جنوبي البلاد، الخميس، بعد أن فتح مسلح النار في موقعين منفصلين.



وقالت "رويترز" إن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد إطلاق النار في روتردام. وذكرت أن إطلاق النار بدأ في منزل، واستمر في قاعة دراسية بمستشفى جامعي قريب، لكنها لم تحدد بالضبط عدد القتلى.

BREAKING: Shooting at Holland Erasmus Medical Centre, Rotterdam. The shooting started in a classroom with sick children. Multiple casualties have been reported. pic.twitter.com/hPuKr7A3dj — Insider Corner (@insidercnews) September 28, 2023 Advertisement



وكتبت شرطة ثاني أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أي تفاصيل إضافية. وكتبت شرطة ثاني أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أي تفاصيل إضافية.