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عربي-دولي
بعدما قُتلت بدم بارد.. والد ضحية جامعة القاهرة يكشف مفاجأة عن دوافع الجريمة
Lebanon 24
28-09-2023
|
15:30
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شهدت جامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، واقعة مؤلمة بعد ما أقدم شاب علي قتل موظفة تدعي نورهان وعمرها 32 عامًا علي يد زميلها في العمل، لرفضها الزواج منه حسبما أشيع خلال الساعات الماضية.
وقال والد المجني عليها، أن المتهم قام بالانتحار وانهاء حياته بنفس اليوم الذي قتل فيه فلذة كبده: "اليوم اللي ضيع مني بنتي وحرمني منها قتل نفسه.. ربنا رجعلي حق بنتي".
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وتابع أن المتهم ليس له علاقة سابقة بابنته ولا تربطهما أي علاقة عاطفية ولكن بينهما خلافات سابقة بسبب إنها قدمت شهادة أمام جهات التحقيق في قضية رفعت ضده.
وأضاف والد الموظفة في جامعة القاهرة: "المتهم استمر في تهديد بنتي لحد يوم الواقعة، وعرفت إنه دخل الجامعة بسلاح ناري وطلع مكتب بنتي وضربها بالنار وهرب بعدها".
وقال والد نورهان مهران، ضحية القتل على يد زميلها داخل جامعة القاهرة ، أن المتهم سبق وتعرض لابنته وكان يهددها دائما.
وقالت الدكتورة وفاء بكير، صديقة الدكتورة نورهان ضحية جامعة القاهرة التى قتلت على يد زميلها داخل جامعة القاهرة إنها كانت ملاك وسط الناس وتتمتع بحسن الأخلاق.
وشهدت جامعة القاهرة، هذه الواقعة المؤلمة بعدما تجرد شاب من كل معاني الإنسانية والرحمة وأطلق أعيرة نارية بسلاح كان بحوزته، بدون ترخيص على زميلته بالعمل بكلية آثار داخل جامعة القاهرة وأمام أعين المارة. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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