هيئة الأركان العامة البولندية تنفي انتهاك المجال الجوي البيلاروسي

نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، قيام طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو الوطني بانتهاك المجال الجوي البيلاروسي.

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وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات لهيئة الأركان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي اليوم بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود غير صحيح. وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحادث لم يقع".وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الخميس، أن طائرة بولندية انتهكت حدود دولة بيلاروس مرتين، وتم تأكيد المعلومات من خلال بيانات المراقبة الموضوعية.وقالت الوزارة في بيان: "اليوم في الساعة 15:02، سجلت أجهزة الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية". (روسيا اليوم)