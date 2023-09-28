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عربي-دولي

هيئة الأركان العامة البولندية تنفي انتهاك المجال الجوي البيلاروسي

Lebanon 24
28-09-2023 | 16:30
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نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، قيام طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو الوطني بانتهاك المجال الجوي البيلاروسي.
وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات لهيئة الأركان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي اليوم بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود غير صحيح. وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحادث لم يقع".
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وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الخميس، أن طائرة بولندية انتهكت حدود دولة بيلاروس مرتين، وتم تأكيد المعلومات من خلال بيانات المراقبة الموضوعية.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم في الساعة 15:02، سجلت أجهزة الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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