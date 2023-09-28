البرلمان الأوروبي يعتزم تبني قرار يدين عملية أذربيجان في قره باغ

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أعلن البرلمان الأوروبي في بيان، أن نواب البرلمان سيناقشون في الجلسة العامة يوم 3 تشرين الاول الوضع في إقليم قره باغ، ومن المقرر اعتماد قرار يدين باكو.وأشار البيان إلى أنه "يوم الثلاثاء سيناقش البرلمان الوضع الصعب في قره باغ"، وأضاف أن البرلمانيين سوف "يدينون الهجوم غير المبرر الذي قامت به أذربيجان".ووفقا للمعلومات، سيعقد البرلمان الأوروبي في 3 أكتوبر مناقشة للوضع مع ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية، ومن المتوقع التصويت على القرار يوم الخميس 5 تشرين الاول.وسبق أن حمل الاتحاد الأوروبي أذربيجان مسؤولية احترام حقوق وسلامة الأرمن في قره باغ، وذكر أنه سيتخذ إجراءات ضد باكو إذا تعرضوا للقمع. (روسيا اليوم)