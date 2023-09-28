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عربي-دولي

تصرّف "غير احترافي".. هذا ما فعلته قوات إيرانية مع مروحية أميركية فوق الخليج!

Lebanon 24
28-09-2023 | 15:00
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كشف المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية ريك تشيرنيتزر، الخميس، أن الحرس البحري الإيراني تصرف بطريقة "غير احترافية" مع مروحية أميركية كانت تحلق فوق الخليج.
 
وقال في بيان إن دورية إيرانية وجهت أشعة ليزر على المروحية الأميركية، التي كانت تقوم بعمليات روتينية في الأجواء الدولية للخليج.

وأضاف أن "زوارق البحرية الإيرانية وجهت أشعة ليزر عدة مرات في اتجاه المروحية أثناء طيرانها، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أية إصابات أو أضرار مادية جراء الحادثة".

وأشار تشيرنيتزر في سياق حديثه إلى أن القوات البحرية الأميركية، تبقى متيقظة، قائلا "ستواصل تحليقها وعمليها في كل المواقع التي يتيحها القانون". (الحرة)
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