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إقتصاد

محفوفة بالمخاطر.. استراتيجية تضخّ مليارات الدولارات على السعودية وروسيا

Lebanon 24
28-09-2023 | 15:21
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جنت السعودية وروسيا مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ضخهما كميات أقل من الخام.

وذكرت صحيفة "وول ستريت "جورنال" أن سياسة التخفيضات كانت "استراتيجية محفوفة بالمخاطر ماليا وسياسيا" بالنسبة للسعودية وروسيا.
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ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك يبدو أن هذه الخطوة "تؤتي ثمارها" بالنسبة لأهم عضوين في "أوبك +"، لافتة إلى أن الزيادة في الأسعار "هي أكثر من مجرد تعويض عن خفض حجم المبيعات"، وفقا لحسابات شركة "Energy Aspects" الاستشارية.

 
 
ووفقاً للصحيفة، من شأن الواردات الإضافية أن تساعد في تمويل المشاريع المحلية باهظة الثمن ومواصلة حملة النفوذ الخارجي للاستثمار التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويظهر تحليل أجرته شركة "Energy Aspects" احتمال ارتفاع إيرادات النفط في السعودية هذا الربع من العام بنحو 30 مليون دولار يوميا (حوالى 2.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر) مقارنة بالفترة بين نيسان وحزيران الماضيين، أي بزيادة قدرها حوالي 5.7 في المئة.

 
كما تظهر البيانات أيضا أن عائدات النفط الروسية من المرجح أن ترتفع بنحو 2.8 مليار دولار.

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