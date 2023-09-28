أنقرة مستعدّة لاستئناف المفاوضات مع روسيا وسوريا وإيران

أكد وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، أن أنقرة مستعدة لاستئناف المفاوضات بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران.



وقال غولر رداً على سؤال حول ما إذا كانت آلية المفاوضات بين وزراء دفاع الدول الأربع معطلة: "نحن مستعدون دائما للحوار والجلوس والمناقشة"، مشيرا الى أن "مطالب الجانب السوري ليست شيئا يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون رحيل تركيا".

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وقال غولر رداً على سؤال حول ما إذا كانت آلية المفاوضات بين وزراء دفاع الدول الأربع معطلة: "نحن مستعدون دائما للحوار والجلوس والمناقشة"، مشيرا الى أن "مطالب الجانب السوري ليست شيئا يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون رحيل تركيا".

وأضاف غولر: "ولكن لماذا يجب أن تغادر تركيا؟ ومجددا لا يجد الجانب السوري الوقت الكافي للتعامل مع بعض المناطق التي أحللنا فيها السلام والأمن، ومع أولئك الذين يستخرجون ويبيعون نفط شعبهم".



