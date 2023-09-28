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عربي-دولي

"ماس كهربائي" خلف فاجعة "نينوى".. هذا ما كشفه مالك القاعة

Lebanon 24
28-09-2023 | 19:30
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كشف مالك القاعة التي شهدت فاجعة حفل زفاف نينوى في العراق عن أسباب الحريق لافتًا إلى أن "الماس الكهربائي هو السبب خلف الفاجعة وليست الألعاب النارية كما أعلنت السلطات".
وأكد تشوني سليمان نبو، مالك القاعة أن ماساً كهربائياً تسبب في الحريق، على عكس رواية السلطات التي ألقت باللوم على الألعاب النارية التي أشعلت أقمشة سريعة الاشتعال في سقف قاعة الزفاف.
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ونفى كل التّهم التي وجهت إلى أصحاب قاعة حفل زفاف نينوى، مشددًا على أنه "لم يتم إهمال إجراءات السلامة على الإطلاق".
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