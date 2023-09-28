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عربي-دولي

قتل طفل جاره.. والسبب غريب

Lebanon 24
28-09-2023 | 20:30
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شهدت محافظة المنوفية شمالي القاهرة، جريمة مروّعة حيث أقدم أب على قتل طفل جاره بعد تعذيبه، وألقى جثّته في مكان مهجور.
وحسب مديرية أمن المنوفية فقد تلقّى مركز شرطة شبين الكوم بلاغاً من أحد أهالي قرية البتانون باختفاء طفله ويدعى رضا أحمد، 7 سنوات، بعدما كان يلعب أمام المنزل.
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وقال مصدر أمني إنه تم تشكيل فريق بحث عثر على الطفل مقتولاً ومقيد اليدين وملقى في منزل مهجور على أطراف القرية.
وأكد أن رجال الشرطة توصلوا إلى أن الفاعل هو جار والد الطفل المجني عليه، وبالقبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة عقاباً وتأديباً للضحية لأنه تشاجر مع نجله في وقت سابق.
ونوّه إلى أن اعترافات المتهم تضمّنت أنه طلب من نجله استدراج المجني عليه بدعوى اللعب سوياً ثم قيّده واعتدى عليه بالضرب والخنق لتأديبه لكنه فارق الحياة فتخلص من جثته في مكان العثور عليها.
وقد ألقت الشرطة القبض أيضاً على طفلي المتهم بعدما ثبت من التحريات ضلوعهما معه في الجريمة، وتمّت إحالة المتهمين للنيابة.

وصرّحت النيابة بدفن جثة الطفل الضحية وتمّ تشييع جنازته مساء الخميس في جنازة كبيرة وسادت حالة استياء كبيرة بين أهالي قرية البتانون نظراً لبشاعة الجريمة.
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