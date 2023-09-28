Advertisement

عربي-دولي

محكمة تركية تؤيّد حكماً بالسجن مدى الحياة بحق كافالا

Lebanon 24
28-09-2023 | 20:00
A-
A+
Doc-P-1111923-638315474803670139.jpg
Doc-P-1111923-638315474803670139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أيّدت محكمة الاستئناف العليا اليوم الخميس حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجال الأعمال البارز عثمان كافالا على خلفية محاولة الإطاحة بالحكومة عبر احتجاجات منتزه جيزي في 2013.
وقد أيّدت المحكمة بشكل منفصل الحكم بالسجن 18 عاماً بحق أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم جان أتالاي، الذي تم انتخابه نائبا بالبرلمان في أيار الماضي، وذلك على خلفية تقديم المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة، حسبما أضاف التقرير.
Advertisement
ولم يتمكن أتالاي، المسجون بالفعل، من مغادرة السجن لأداء اليمين الدستورية في البرلمان. وأضافت الوكالة أن المحكمة أسقطت تهما بحق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم اثنان يقبعان بالفعل داخل السجن، ومن المتوقع إطلاق سراحهما.

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2023-09-28
19:30 | 2023-09-28
18:30 | 2023-09-28
18:00 | 2023-09-28
16:59 | 2023-09-28
16:30 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24