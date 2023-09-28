محكمة تركية تؤيّد حكماً بالسجن مدى الحياة بحق كافالا

أيّدت محكمة الاستئناف العليا اليوم الخميس حكماً بالسجن مدى الحياة بحق رجال الأعمال البارز عثمان كافالا على خلفية محاولة الإطاحة بالحكومة عبر احتجاجات منتزه جيزي في 2013.

وقد أيّدت المحكمة بشكل منفصل الحكم بالسجن 18 عاماً بحق أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم جان أتالاي، الذي تم انتخابه نائبا بالبرلمان في أيار الماضي، وذلك على خلفية تقديم المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة، حسبما أضاف التقرير.

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ولم يتمكن أتالاي، المسجون بالفعل، من مغادرة السجن لأداء اليمين الدستورية في البرلمان. وأضافت الوكالة أن المحكمة أسقطت تهما بحق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم اثنان يقبعان بالفعل داخل السجن، ومن المتوقع إطلاق سراحهما.



