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العراق شيّع ضحايا حريق حفل الزفاف في قرقوش

Lebanon 24
28-09-2023 | 22:50
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شارك عشرات الأشخاص، الخميس، بقدّاس في قرقوش للصلاة على أرواح ضحايا حريق اندلع ليل الثلاثاء بقاعة للأعراس في البلدة الواقعة في شمال العراق.

وقتل مائة شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح وفق حصيلة غير نهائية نشرتها السلطات جرَّاء الحريق الذي تقول الأخيرة عنه إنه نجم عن "ألعاب نارية" ومواد بناء سريعة الاشتعال.
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وكان في القاعة التي لم تكن موافية لشروط السلامة نحو 900 مدعوّ لحظة وقوع الحريق، وفق وزارة الداخلية، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.


وصباح الخميس، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى محافظة نينوى، من أجل "زيارة المصابين وعائلات الضحايا والوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم، وفق بيان لمكتبه.


وغالباً لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل، كما أنّ البنى التحتية في هذا البلد متداعية نتيجة عقود من النزاعات، مما يؤدّي مراراً إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

وقال الدفاع المدني العراقي إن "معلومات أولية تشير إلى أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، فضلاً عن استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال ومخالفة لتعلميات السلامة، المنصوص عليها قانوناً، مما أسهم في زيادة شدّة الحريق.

وأعلنت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية العراقية 14 شخصاً بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث. (الشرق الأوسط)
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