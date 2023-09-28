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عربي-دولي

معارك الجبهة الشرقية مستمرة.. وقصف روسي يوقع قتلى في خيرسون ودونيتسك

Lebanon 24
28-09-2023 | 23:32
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أعلن مسؤولون محليون ان قصفا روسيا أمس الخميس أدى إلى مقتل ثلاث نساء في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا وشخصين في منطقة دونيتسك بالشرق.

وأفاد مدعون بأن النساء الثلاث قُتلن في أحد شوارع خيرسون، التي تركتها القوات الروسية أواخر العام الماضي إلى جانب تجمعات سكنية أخرى على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.
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وتقصف القوات الروسية بشكل دوري مدينة خيرسون ومناطق مجاورة لها من مواقعها على الضفة الشرقية للنهر.

وفي دونيتسك، قال مدعون إن شخصين لقيا حتفهما عندما قصفت القوات الروسية كراسنوهوريفكا غربي المدينة التي تسيطر عليها روسيا وبالقرب من بلدة مارينكا المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وذكر ممثلو الادعاء أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في كوستيانتينيفكا غربي باخموت التي تسيطر عليها روسيا منذ مايو، وذلك عندما شنت القوات الروسية غارتين جويتين خلال ساعة.

معارك الجبهة الشرقية
ذكر مسؤولون بالجيش الأوكراني أن القوات صدت هجمات قوية، الأربعاء الماضي، شنتها القوات الروسية التي حاولت استعادة مواقع خسرتها على الجبهة الشرقية.

وبدأ الجيش الأوكراني هجومه المضاد في حزيران الماضي بهدف استعادة الأراضي في الشرق، وأعلن في الأسبوعين الماضيين السيطرة على قريتين هامتين هما أندرييفكا وكليشيفكا بالقرب من باخموت .(سكاي نيوز)

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