Advertisement

عربي-دولي

النيجر... مصرع 12 جنديا في هجوم شنّه متمردون

Lebanon 24
29-09-2023 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1111953-638315680659474486.jpg
Doc-P-1111953-638315680659474486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الدفاع بالنيجر في بيان إن ما لا يقل عن 12 جنديا نيجريا قتلوا بعد هجوم شنه مئات المتمردين المسلحين على دراجات نارية في جنوب غرب البلاد صباح الخميس.

وقال البيان إن سبعة جنود لقوا حتفهم في قتال بينما قتل خمسة آخرون في حادث أثناء القيادة لتعزيز الوحدة التي تعرضت للهجوم.
Advertisement

ووقع الهجوم في كانداجي على بعد نحو 190 كيلومترا من العاصمة نيامي بالقرب من منطقة الحدود الثلاثية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر التي كانت مركزا للمتطرفين في منطقة الساحل خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قالت ثلاثة مصادر، من بينها ضابط برتبة كبيرة في الجيش طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، لرويترز إن عشرة جنود على الأقل قتلوا.


ولم تذكر المصادر ولا وزارة الدفاع الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن جماعات بالمنطقة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، تنشط في المنطقة وتشن هجمات متكررة على الجنود والمدنيين.

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن نحو 100 متمرد قتلوا ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكر مصدران أمنيان أن الجيش ردّ على الهجوم بقوات برية وطائرات هليكوبتر أصيبت إحداها لكنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها.

ويدير النيجر مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب في يوليو، لأسباب منها الاستياء من تدهور الوضع الأمني، لكن محللين أمنيين يقولون إن الهجمات كانت في تراجع بعهد الرئيس المطاح به محمد بازوم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:27 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:32 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:51 | 2023-09-29
00:49 | 2023-09-29
00:47 | 2023-09-29
00:44 | 2023-09-29
00:35 | 2023-09-29
23:51 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24