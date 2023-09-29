"يهتمون بحدود أوكرانيا أكثر من حدود أميركا"... ماسك ينتقد الساسة الأميركيين بفيديو

أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أن الساسة الأميركيين يولون قدرا مفرطا من الاهتمام لأوكرانيا، لكنهم لا يحلون المشكلة على الحدود مع المكسيك.

وكتب ماسك في صفحته على منصة "X" ("تويتر" سابقا): "لماذا يعبر مثل هذا العدد الكبير من الساسة الأمريكيين من كلا الحزبين عن قلقهم من حدود أوكرانيا أكثر بنسبة مئة مرة من حدود الولايات المتحدة؟".

وأجرى ماسك، سابقا، بثا حيا من مدينة إيغل باس بولاية تكساس للتحدث عن الوضع في مجال الهجرة. وقام بتصوير عشرات المهاجرين الجالسين تحت الجسر في الجانب الأميركي من الحدود في انتظار تسجيلهم من قبل موظفي حرس الحدود الأميركي.

وحث ماسك على تسوية الوضع في الحدود الأميركية الجنوبية ووقف تدفق المهاجرين. (RT)