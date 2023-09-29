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عربي-دولي

بعد مرور عام.. بولندا تكشف: هذا مصدر إطلاق "صاروخ بجيفودوف"

Lebanon 24
29-09-2023 | 00:47
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أعلنت بولندا، أمس الخميس، أن الصاروخ الذي أصاب أراضيها في تشرين الثاني 2022 وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين في قرية قرب الحدود مع أوكرانيا، أطلقته قوات كييف أثناء تصديها لهجوم روسي.

وقضى عاملان في مصنع لتجفيف الحبوب جراء انفجار تسبّب به سقوط صاروخ في قرية بجيفودوف الواقعة على مسافة نحو 6 كيلومترات عن الحدود.
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وأتى الحادث بينما كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تجابه هجوما صاروخيا روسيا استهدف بنى تحتية ومنشآت للطاقة.

ورجح عدد من المسؤولين في ذلك الحين، بمن فيهم مسؤولون في بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي، أن يكون الصاروخ مصدره الدفاعات الجوية الأوكرانية، بينما نفت موسكو أي مسؤولية لها.

وحسم وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو هذه الشكوك بتأكيده، الخميس، أن "التحقيق الذي أجراه المدّعون البولنديون قاد إلى خلاصة لا لبس فيها هي أن هذا الصاروخ أوكراني".

وأشار إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار مكان إطلاقه ومن قبل أي وحدة عسكرية، فهو صاروخ أوكراني"، موضحا أنه كان "من صناعة سوفيتية روسية".

وأسف الوزير لغياب "أي تعاون في هذه المسألة مع كييف منذ أشهر".

وأثار سقوط الصاروخ في حينه مخاوف من تصعيد حاد في حرب أوكرانيا، إذ أن عضوية بولندا في الحلف الأطلسي تتطلب من الأعضاء الآخرين الدفاع عنها في حال تعرض أراضيها لاعتداء من طرف ثالث.

وفي الفترة التي تلت سقوط الصاروخ، رجحت وارسو أن يكون هذا "الحادث المؤسف" سببه صاروخ من أنظمة الدفاع الأوكرانية.(سكاي نيوز)


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