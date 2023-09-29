في روسيا... مسيّرة أوكرانية ألحقت أضرارا في محطة توزيع كهرباء

ألقت مسيّرة أوكرانية اليوم، متفجرات على محطة توزيع كهرباء في بلدة روسية قريبة من الحدود الأوكرانية ما أدى إلى انقطاع التيار عن مستشفى.

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ونقلت "فرانس برس" عن حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت عبر تلغرام: "في بلايا على بعد أقل من 25 كيلومترا من الحدود ألقت مسيّرة أوكرانية عبوتين متفجرتين على محطة توزيع كهرباء".

وأوضح ان "النيران اندلعت في أحد المحولات. وقد حرمت خمس بلدات ومستشفى من التيار الكهربائي. توجهت فرق الاغاثة إلى المكان". وأضاف أن التيار "سيعاد في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسي أنها دمرت مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة بلغورود المجاورة عبر تلغرام. وأوضحت أن المسيرة الأولى دمرت قرابة الساعة 17,00 (14,00 ت غ) الخميس والثانية بعد أربع ساعات على ذلك.