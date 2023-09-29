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عربي-دولي

عاملان أشعلا قاعة الأعراس في العراق!

Lebanon 24
29-09-2023 | 01:18
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لا يزال العراق تحت هول كارثة الحريق الذي اشتعل في احدى صالات الأعراس بمنطقة الحمدانية، وخلّف أكثر من 100 قتيل.
وقد اعتبر أهالي ضحايا زفاف الحمدانية الدامي أن الفساد السياسي المزمن، والتراخي في تطبيق اللوائح التنظيمية، ساهما في تلك الفاجعة. كما رأى بعض سكان القرية الذين بدأوا قبل سنوات في إعادة بناء حياتهم في مسقط رأسهم، إن الدواعش المهزومين فشلوا في قتلهم، لكن الفساد نجح في ذلك.
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بدوره، قال القس بطرس شيتو الذي فقد والديه وأختين واثنين من أبناء إخوته في الحريق الذي ابتلع قاعة الزفاف المكتظة في الحمدانية، المعروفة أيضا باسم قراقوش، "لم يقتلنا داعش، لكن هذه الكارثة قتلتنا"، وفق ما نقلت رويترز.

كما أضاف أنه "في هذا البلد، ننتظر دوما وقوع الكارثة ثم نتعامل مع النتائج". وأردف متألما "منزلنا أصبح خاليا الآن بسبب الطمع والفساد".

إلى ذلك، علق على مسألة عدم التزام أصعاب قاعة الزفاف بمواصفات السلام، قائلا "ما في شي مطابق للمواصفات في هذا البلد."

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس الخميس اعتقال 14 شخصا على خلفية حريق الثلاثاء، من بينهم أصحاب صالة المناسبات، ووعدت بإجراء تحقيق سريع وإعلان النتائج خلال 72 ساعة.


يشار إلى أن هذا الحريق الذي بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف عندما تسببت الألعاب النارية في اشتعال الزينة المعلقة بالسقف، في قاعة مكتظة لم توجد بها أي طفايات حريق واضحة، أو مخارج طوارئ ، هو الأحدث في سلسلة حوادث مأساوية أودت بحياة المئات من الأشخاص في أنحاء العراق خلال الأعوام القليلة الماضية. (العربية)

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