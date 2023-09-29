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عربي-دولي

"تحرك" لمجموعة فاغنر في أوكرانيا.. تقارير استخباراتية تكشف

Lebanon 24
29-09-2023 | 02:25
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أعلنت دائرة الاستخبارات العسكرية البريطانية ان مئات من منتسبي مجموعة فاغنر الروسية سابقا انضموا للقتال كأفراد ومجموعات صغيرة مع وحدات موالية لروسيا في أوكرانيا.

وأضافت أن التقارير تؤكد أن مقاتلي فاغنر السابقون عادوا للتمركز في محيط باخموت التي خبروا الحرب فيها.
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وأعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من مساعد سابق لمؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن أندريه تروشيف القيادي السابق في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يعمل حاليا لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وقال الكرملين، الجمعة، إن تروشيف ناقش مع الرئيس الروسي سبل استخدام وحدات القتال التطوعية في حرب أوكرانيا.

ومنذ مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في 23 أغسطس عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف لم تتضح ملابساتها، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.

ولعب مقاتلو فاغنر دورا مهما في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في مايو بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في حرب موسكو المستمرة منذ 19 شهرا في أوكرانيا.

ويتواصل الهجوم الأوكراني المضاد منذ عدة أشهر ولكن بشكل بطيء يتعثر بالخطط الدفاعية الروسية المحصنة بشبكة من الخنادق والألغام.

كييف لا ترى "تأثيرا كبيرا"
قال متحدث باسم الجيش الأوكراني الأربعاء الماضي إن عدة مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال لكن ليس لهم تأثير كبير في ساحة المعركة.(سكاي نيوز)


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