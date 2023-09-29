Advertisement

عربي-دولي

ليبيا.. النائب العام يأمر بحبس 4 مسؤولين في درنة

Lebanon 24
29-09-2023 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1112000-638315777648134581.jpeg
Doc-P-1112000-638315777648134581.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمر النائب العام الليبي بإيداع 4 مسؤولين في مدينة درنة السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، ما تسبب في حدوث كارثة انجر عنها وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.


والمسؤولون الأربعة هم عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.

Advertisement
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، مؤكدا بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.

وفي وقت سابق أكدت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير.

وأضافت أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر.

وقالت إن الفيضانات خلفت ما لا يقل عن 4255 قتيلا فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصا في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2023-09-29
04:48 | 2023-09-29
04:07 | 2023-09-29
03:58 | 2023-09-29
03:48 | 2023-09-29
03:41 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24