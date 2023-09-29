مشهد محرج... سماعة أذن تناكف سلفاكير أمام بوتين! (فيديو)

خلال زيارة مدتها يومان، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.





مشهد محرج

وأجرى الطرفان مباحثات حول العلاقات بين البلدين، وبحثا الأزمة السودانية.

إلا أنه ووسط الملفات الهامة، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو عرض مشهداً محرجاً بعض الشيء.

فقد ارتبك سلفاكير من سماعات الأذن التي منحت له من أجل الترجمة، وبعد محاولات كثيرة فشل فيها الرئيس من تدارك الأمر، اضطر نظيره الروسي للتدخل ومساعدته لوضعها، وهو ما سجلته الكاميرات ونشرته منصات على وسائل التواصل.

ولم يمر هذا المشهد مرور الكرام، بل دفع بعض المعلقين المناهضين لرئيس جنوب السودان من الاستهزاء، والقول إن سلفاكير وصل إلى موسكو للحصول على دروس من بوتين حول ارتداء سماعة الأذن الخاصة به للترجمة لا للحديث عن الاعتقالات التعسفية للصحافيين والتهرب من العدالة الجنائية الدولية، في إشارة منهم إلى انتهاكات يتهم بها الرئيس.

South Sudan President Salva Kiir made it to Moscow. Getting lessons from Putin on wearing his earpiece for translation. Then they compared notes on arbitrary detentions of journalists and dodging international criminal justice pic.twitter.com/wYOfFLbkzR — Akshaya Kumar (@AkshayaSays) September 28, 2023 Advertisement





زيارة لها أهميتها

يشار إلى أن سلفاكير كان وصل موسكو الأربعاء الماضي، في زيارة استمرت يومين.

وفي وقت سابق، وضع كير إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في الكرملين في موسكو، قبل أن يتوجه للقاء بوتين.

إلى ذلك، حظيت الزيارة بتغطية إعلامية كبيرة، لأنها الأولى من نوعها التي يقوم بها زعيم من جنوب السودان إلى روسيا. (العربية)