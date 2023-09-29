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عربي-دولي

مشهد محرج... سماعة أذن تناكف سلفاكير أمام بوتين! (فيديو)

Lebanon 24
29-09-2023 | 02:53
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خلال زيارة مدتها يومان، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.


مشهد محرج
 
وأجرى الطرفان مباحثات حول العلاقات بين البلدين، وبحثا الأزمة السودانية.
إلا أنه ووسط الملفات الهامة، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو عرض مشهداً محرجاً بعض الشيء.
فقد ارتبك سلفاكير من سماعات الأذن التي منحت له من أجل الترجمة، وبعد محاولات كثيرة فشل فيها الرئيس من تدارك الأمر، اضطر نظيره الروسي للتدخل ومساعدته لوضعها، وهو ما سجلته الكاميرات ونشرته منصات على وسائل التواصل.
ولم يمر هذا المشهد مرور الكرام، بل دفع بعض المعلقين المناهضين لرئيس جنوب السودان من الاستهزاء، والقول إن سلفاكير وصل إلى موسكو للحصول على دروس من بوتين حول ارتداء سماعة الأذن الخاصة به للترجمة لا للحديث عن الاعتقالات التعسفية للصحافيين والتهرب من العدالة الجنائية الدولية، في إشارة منهم إلى انتهاكات يتهم بها الرئيس.
 
 
 
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زيارة لها أهميتها
 
يشار إلى أن سلفاكير كان وصل موسكو الأربعاء الماضي، في زيارة استمرت يومين.
وفي وقت سابق، وضع كير إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في الكرملين في موسكو، قبل أن يتوجه للقاء بوتين.
إلى ذلك، حظيت الزيارة بتغطية إعلامية كبيرة، لأنها الأولى من نوعها التي يقوم بها زعيم من جنوب السودان إلى روسيا. (العربية)

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