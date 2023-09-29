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عربي-دولي

عن عمر ناهز 84 عاما... وفاة مصمم أقوى صاروخ فضائي فى العالم

Lebanon 24
29-09-2023 | 03:13
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توفي فياتشيسلاف فيلين نائب الرئيس الأسبق لمؤسسة "إينيرغيا" الفضائية الروسية ومصمم أثقل صاروخ فضائي في التاريخ، عن عمر ناهز 84 عاما.
وأفاد بوفاته ألكسندر جيليزنياكوف العضو في أكاديمية "تسيالكوفسكي" الروسية للفضاء وقال: "غيّب الموت فياتشيسلاف فيلين الذي كان مصمما روسيا بارزا".
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يذكر أن فيلين شارك بنشاط في تطوير البرنامج القمري السوفيتي، وتولى تصميم واستخدام محركات "دي إم" الصاروخية الثقيلة للرحلات البعيدة.
وفي عام 1976 تولى رئاسة الإدارة الخاصة لمشروع مركبة "بوران" الفضائية غير المأهولة في إطار منظومة "بوران – إينيرغيا" متعددة الاستخدام، ثم ترأس عام 1982 العمل على تجربة صاروخ "إينيرغيا" فوق الثقل، وشغل منصب نائب كبير المصممين.
وشارك في مطار "بايكونور" الفضائي في اختبارات صاروخ "إينيرغيا" الذي كان أول صاروخ قادر على حمل أكثر من 100 طن إلى الفضاء. (RT)
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