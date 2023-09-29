هذا ما طلبته "الأمن" وبلدية طرابلس من أصحاب البسطات

أفادت مندوبة "لبنان24" بأن دورية من قوى الامن الداخلي وشرطة بلدية طرابلس قامت بالطلب من اصحاب البسطات المنتشرة وسط ساحة التل في طرابلس، برفعها من المكان تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق اصحابها.



وقالت المصادر انه تم مصادرة بضائع لعدم امتثال عدد من اصحاب البسطات لاوامر القوى الامنية وشرطة البلدية، وتأتي هذه الاجراءات للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

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