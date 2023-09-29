Advertisement

عربي-دولي

بعد معارك وصفت بـ"مفرمة اللحم".. هل تخشى روسيا سقوط باخموت مُجدداً؟

Lebanon 24
29-09-2023 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1112037-638315851598221223.jpg
Doc-P-1112037-638315851598221223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحتدم المعركة على مشارف باخموت، وسط تقدم ميداني للقوات الأوكرانية على مشارف المدينة التي سقطت في يد القوات الروسية أيار الماضي بعد معارك ضارية وصفت بـ"مفرمة اللحم".

الساعات الماضية كثفت المدفعية الأوكرانية من قصفها للتحصينات الروسية وتحقيق اختراق جديد يجعل من استعادة المدينة بالكامل التي تشهد أطول وأعنف معركة في إطار الحرب الروسية.
Advertisement

وبالتزامن مع المحاولات الأوكرانية ميدانيًا، أكدت إيليا يفلاش، المتحدث باسم القطاع الشرقي من الجيش الأوكراني، أن "المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر الخاصة نشطوا مجددا بشرق البلاد".

خطة الحصار

المتابع لسير العمليات الميدانية وتحركات القوات الأوكرانية التي حققت تقدم في خطوط الدفاع الأولى للقوات الروسية في باخموت، يرى أن كييف تعتمد استراتيجية تطويق المدينة وحصار القوات الروسية بداخلها، وذلك بحسب ألكساندروفيتش بافيل المتخصص بالشؤون العسكرية بجامعة تافريسكي الأوكرانية.

ويوضح ألكساندروفيتش، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القوات الأوكرانية حققت مزيدا من التقدم شمال وجنوب باخموت، بجانب الاقتراب من السيطرة على المرتفعات الإستراتيجية في محيط المدينة.

ويؤكد ألكساندروفيتش، أن باخموت الآن باتت رابط مواصلات وإمدادات استراتيجي تبعد 65 كيلومتراً شمال مدينة دونيتسك، المركز الإداري للمقاطعة ونحو 600 كيلومتر عن العاصمة كييف، وتشكل حال السيطرة عليها مرة أخرى حصناً للدفاع عن باقي مدن منطقة المقاطعة أمام التمدد الذي تسعى إليه روسيا على الأرض.

وبينما تحاول القوات الأوكرانية استعادة باخموت لتحقيق أول نصر في هجومها المضاد، تشن القوات الروسية هجمات متكررة بالقرب من المدينة وأيضا في محاور أخرى بدونيتسك، خاصة محوري ليمان وأفدييفكا.

ظهور فاغنر الآن
التقدم الأوكراني في باخموت، قوبل بقصف مدفعي مكثف من جانب القوات الروسية المتمركزة شمال المدينة التي أصبحت خاوية دون سكان، في السياق أعلن متحدث باسم الجيش الأوكراني إن عدة مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال لكن ليس لهم تأثير كبير في ساحة المعركة حتى الآن.

وهنا يؤكد ألكساندروفيتش بافيل، أن موسكو ستلجأ إلى الدفع بعناصر من فاغنر في باخموت مجددًا لمنع سقوطها أو حصارها من جانب القوات الأوكرانية التي تقترب من ذلك بخلاف وصول دبابات " إم1 أبرامز" الأميركية والتي سيتم الدفع ببعضها في جبهة باخموت الشرقية.

ويتوقع ألكساندروفيتش بافيل، زن تكون المعركة في باخموت أكثر ضراوة من السابقة، لعدة أسباب منها.(سكاي نيوز)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2023-09-29
04:07 | 2023-09-29
03:58 | 2023-09-29
03:48 | 2023-09-29
03:41 | 2023-09-29
03:30 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24