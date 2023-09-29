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عربي-دولي

الأمم المتحدة: 186 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى جنوب أوروبا منذ بداية العام

Lebanon 24
29-09-2023 | 06:30
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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 186 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى جنوب أوروبا منذ مطلع العام، معظمهم قدموا إلى إيطاليا.

وأبلغت روفين مينيكديويلا مديرة مكتب نيويورك للمفوضية مجلس الأمن الدولي بأنه بين كانون الثاني و24 ايلول، تم تسجيل مقتل أو فقدان 2500 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، في زيادة كبيرة عن 1680 شخصا قتلوا أو فقدوا خلال الفترة نفسها من عام 2022.
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وأضافت أن تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين تشير إلى أن أكثر من 102 ألف لاجئ ومهاجر من تونس بزيادة قدرها 260% عن العام الماضي، وأكثر من 45 ألفا من ليبيا حاولوا عبور المتوسط إلى أوروبا بين يناير وأغسطس.

وقالت إنه تم إنقاذ حوالي 31 ألف شخص في البحر أو اعتراضهم، وإنزالهم في تونس بينما تم إنزال 10600 شخص في ليبيا، مشيرة إلى أن غالبية المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى جنوب أوروبا قدموا إلى إيطاليا بواقع أكثر من 130 ألف شخص بزيادة قدرها 83٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما نزل الباقون في اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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