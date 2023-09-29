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عربي-دولي
عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري في باكستان
Lebanon 24
29-09-2023
|
06:44
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قال مسؤولون في الشرطة الباكستانية إن 52 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري استهدف تجمعا دينيا بمناسبة مولد النبي محمد في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد.
وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة"، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة. (سكاي نيوز)
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