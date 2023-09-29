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عربي-دولي

سقوط ناغورني قره باغ.. ضربة تاريخية لأحلام الأرمن في الشتات

Lebanon 24
29-09-2023 | 12:00
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ذكر موقع "الجزيرة" أنّ السقوط السريع لجيب ناغورني قره باغ في أيدي القوات الأذربيجانية، والنزوح الجماعي لغالبية سكانه، أصاب الجالية الأرمينية الكبيرة في أنحاء العالم، بالذهول والصدمة، بعد أن كان يمثل أحد "أحلامهم الوردية".
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وأعلنت الحكومة الانفصالية الأرمينية في ناغورني قره باغ، أنها ستحل نفسها، وأن الجمهورية غير المعترف بها "ستختفي من الوجود" بحلول نهاية العام، مما يقضي على استقلالها الفعلي لمدة 30 عاما.

وتعهدت أذربيجان، التي ألحقت الهزيمة بالقوات الانفصالية الأرمينية في هجوم خاطف الأسبوع الماضي، باحترام حقوق مجتمع الأرمن هناك، لكن بحلول صباح الخميس، كان 84 ألفا من السكان قد فروا إلى أرمينيا، أي أكثر من 70 بالمائة منهم وما زالت عمليات الفرار مستمرة، وفق مسؤولين أرمن.

ويخشى كثيرون في أرمينيا وفي الشتات، من أن يختفي مجتمع عمره قرون من الإقليم الذي يطلقون عليه "أرتساخ"، من خلال ما يطلقون عليه "موجة جديدة من التطهير العرقي"، ويتهمون دول أوروبا وروسيا والولايات المتحدة، وحكومة أرمينيا نفسها،  بعدم حماية الأرمن في ذلك الجيب الانفصالي.

ويرى الأرمن أن خسارة الإقليم تمثل "ضربة تاريخية لأحلام الكثيرين في الشتات"، الذين كانوا يعلقون أحلامهم على الاستقلال أو الانضمام إلى أرمينيا.

وينتشر أفراد من عرقية الأرمن في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. ويعد لبنان موطنا لواحدة من أكبر هذه التجمعات، حيث يقدر عددهم بـ 120 ألفا من أصل أرمني، أي 4 بالمائة من الأرمن في الشتات، ومعظمهم من نسل الفارين من حملة العثمانيين عام 1915 التي راح ضحيتها، وفق مصادر، نحو 1.5 مليون أرميني، جراء مذابح وعمليات ترحيل قسرية.

وينظر المؤرخون على نطاق واسع إلى هذه الفظائع على أنها "إبادة جماعية"، وهو وصف ترفضه تركيا، قائلة إن عدد القتلى "مبالغ فيه، وأنهم كانوا ضحايا الحرب الأهلية والاضطرابات خلال الحرب العالمية الأولى". (الجزيرة)
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