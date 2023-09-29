موته أحزن الكثيرين... تُوفي في حادث سير مروّع فلحقته طفلته بعد ساعات!

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أثارت وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي في حادث سير مروع ضجة بين السعوديين، خلال الساعات الماضية، فقد أعرب العديد من محبيه على منصة "إكس" عن حزنهم لوفاته بحادث مؤلم في منطقة الجموم في مكة.وما هي إلا ساعات حتى تصدرت صورة ابنة السهيمي المشهد، بعد أن لفظت أنفاسها متأثرة بالحادث.فيما بيّن مقطع مصور للحادث لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروّع جرّاء فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها.يُشار إلى أن السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على "سناب شات"، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميّز. (العربية)