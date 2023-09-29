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إقتصاد
أغنى ملياردير يخضع للتحقيق في قضية غسيل أموال
Lebanon 24
29-09-2023
|
09:00
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يخضع الملياردير الفرنسي برنار أرنو والروسي نيكولاي ساركيسوف للتحقيق بتهمة غسيل الأموال المزعومة في منتجع فاخر في جبال الألب، وفقاً لما ذكره ممثلو الادعاء في باريس.
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ويتعلق التحقيق بأنشطتهم في منتجع كورشوفيل للتزلج في جبال الألب الفرنسية المعروف بأنه ملعب للأثرياء، حسبما ذكروا في وقت متأخر من يوم الخميس.
وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية تقود التحقيق، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت أي جريمة قد ارتكبت.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية نقلا عن وحدة الاستخبارات المالية "تراكفين" أن الملياردير الروسي البالغ من العمر 55 عاما حصل على 14 وحدة سكنية من بائع واحد في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار بالأسعار الحالية) في صفقة معقدة شملت شركات مقرها في فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص.
وعلى الرغم من أنه يُعتقد أنه المشتري، فإن اسم ساركيسوف لا يظهر في أي مكان في دفاتر الشركة التي نفذت عملية الشراء.
ويعتقد أن الشركة، التي تسمى "La Fleche"، اشترت 3 وحدات عقارية أخرى من شركة ثانية تبين أنها مملوكة أيضاً لساركيسوف.
ويعتقد المحققون أن ساركيسوف حصل على مليوني يورو من العملية، لكنهم ما زالوا لا يعرفون المبلغ الذي دفعه مقابل القرض. (العربية)
المصدر: العربية
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