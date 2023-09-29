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عربي-دولي

وزيرة تُثير الجدل... حذفت تغريدة كانت نشرتها ماذا قالت فيها؟

Lebanon 24
29-09-2023 | 09:32
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تفاجأ الليبيون باختفاء تغريدة وزيرة الخارجية الليبية المقالة من حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، التي أشادت فيها بكفاءة السفيرة الليبية ببلجيكا، أمل الجراري، من حسابها على موقع "إكس"، بعد التسريب الصوتي المنسوب للأخيرة، والذي يكشف عن شبهات فساد واختلاس للمال العام تحوم حولها.
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في التفاصيل، تعود التغريدة التي حذفتها الوزيرة إلى شهر كانون الاول 2021، أي تاريخ تعيين الجراري سفيرة لليبيا في بلجيكا، حين كانت المنقوش أول المهنئين لها، حتّى إنّها أشادت بكفاءتها العلمية والمهنية لتولي هذا المنصب وقتها.

وبسبب هذه التغريدة، تعرّضت المنقوش لانتقادات شديدة ولهجوم واسع من الليبيين، مباشرة بعد انتشار التسريب الصوتي للسفيرة الليبية المتهمة باختلاس أموال المرضى، وهي صديقة مقربّة لها، واتهامات باستغلال مركزها لتعيين أقاربها وأصدقائها من دون مراعاة أدنى معايير الكفاءة المطلوبة، هو ما دفعها إلى حذفها. (العربية)
 
 
 

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