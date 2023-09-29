أردوغان: نهدف للوصول بقيمة صادراتنا الدفاعية إلى 6 مليارات دولار

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تهدف للوصول بقيمة صادراتها من الأسلحة إلى ستة مليارات دولار سنويا.وأضاف أردوغان في كلمة خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مطار تشيغلي بمدينة إزمير غرب البلاد ويستمر حتى 1 تشرين الاول: "نعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعا مهما في الصناعات الدفاعية".ولفت إلى استمرار الاختبارات على المقاتلة المسيرة "قزل إلما" محلية الصنع بشكل سريع.وأكد أن "قزل إلما" ستحدث تأثيرا مضاعفا في القوة الجوية لتركيا عقب استكمال اختباراتها، وستفتح آفاقا جديدة في هذا المجال مع دخولها الخدمة. (روسيا اليوم)