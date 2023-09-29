وفاة السيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.. الأطول خدمة في تاريخ نساء الكونغرس

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توفيت السيناتور الأميركية عن ولاية كاليفورنيا ديان فاينشتاين، الجمعة، عن عمر ناهز الـ90 عاما، وفقا ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن ثلاثة أشخاص مطلعين.وتنتمي فاينشتاين للحزب الديموقراطي الجناح الوسطي، وتم انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ في عام 1992، لتصبح في حينه أول امرأة تمثل ولاية كاليفورنيا في المجلس.عرف عن فاينشتاين، وهي أكثر عضوات مجلس الشيوخ خدمة في منصبها، مناصرتها للقضايا الليبرالية، بما في ذلك شؤون حماية البيئة وحقوق الإنجاب والسيطرة على الأسلحة، ولكنها كانت معروفة أيضا بأنها مشرعة براغماتية تواصلت مع الجمهوريين وبحثت عن أرضية مشتركة.تم انتخاب فاينشتاين لعضوية مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو في عام 1969 وأصبحت في حينها أول رئيسة له عام 1978.في العام ذاته قُتل عمدة المدينة جورج موسكون بالرصاص، ليتم تعيينها خلفا له وكانت بذلك أيضا أول امرأة تشغل المنصب.في مجلس الشيوخ، كانت واحدة من أول عضوتين في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، وأول امرأة تترأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وأول امرأة تشغل منصب كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية.ساعدها ميلها إلى الشراكة بين الحزبين على تحقيق انتصارات تشريعية مهمة خلال حياتها المهنية، من أبرزها موافقة مجلس الشيوخ على اقتراحها بتعديل قانون حظر تصنيع وبيع أنواع معينة من الأسلحة الهجومية كجزء من مشروع قانون الجريمة الذي وقع عليه الرئيس السابق بيل كلينتون في عام 1994.خلال السنوات القليلة الماضية تدهورت صحتها بشكل واضح وكثيرا ما بدت مرتبكة عند الإجابة على الأسئلة أو التحدث علنا.في شباط الماضي أعلنت أنها لن تترشح لولاية سادسة في العام المقبل، وفي غضون أسابيع من هذا الإعلان، تغيبت عن مجلس الشيوخ لأكثر من شهرين نتيجة المرض.ووسط مخاوف بشأن صحتها، تنحت فاينشتاين عن منصبها كأكبر ديمقراطية في اللجنة القضائية بعد انتخابات 2020.ولدت فاينشتاين في 22 يونيو 1933، وكان والدها، ليون غولدمان، جراحا بارزا وأستاذا في كلية الطب في سان فرانسيسكو.تخرجت فاينشتاين من جامعة ستانفورد عام 1955 بدرجة البكالوريوس في التاريخ، وتزوجت في سن مبكرة وكانت أما عزباء مطلقة لابنتها كاثرين في عام 1960.