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عربي-دولي

بلا تأشيرات.. قرار جديد يسمح للأوكرانيين بالدخول إلى روسيا

Lebanon 24
29-09-2023 | 11:27
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يخص إجراءات دخول وخروج المواطنين الأوكرانيين من وإلى روسيا.

ويستطيع المواطنون الأوكرانيون، بموجب المرسوم الذي نشر اليوم، عبور الحدود الروسية أو دخول أو مغادرة الأراضي الروسية من دون تأشيرات وعلى أساس الهوية الشخصية أو جواز السفر الأوكراني العادي أو جواز سفر دبلوماسي أو خدمة، أو بطاقة بحار أو أحد أفراد طاقم الطائرة.
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وكانت روسيا أقرت في اذار 2023، قانونا بشأن التنازل الأحادي عن الجنسية الأوكرانية، وأتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة إلى الإسراع في منح جوازات السفر للراغبين منهم في الحصول على الجنسية الروسية، وفق ما نقلته "سي إن إن".
 
وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في أيار الماضي، أن موسكو منحت جوازات سفر لنحو 1.5 مليون شخص يعيشون في مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، منذ احتلالها في ايلول من العام الماضي.
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