حقائب مليئة بالأموال في مكتب السيدة الأولى.. الغابون تحاكم زوجة الرئيس المخلوع

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أعلنت السلطات في الغابون عن محاكمة زوجة الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا بتهمة غسيل الأموال، بعد نحو شهر من الانقلاب.وكان الانقلابيون قد صادروا في بداية أيلول الجاري حقائب تحتوي على مليارات من عملة فرنك إفريقيا الوسطى، قالوا إنهم عثروا عليها في القصر الرئاسي، وتحديدًا في مكتب زوجة الرئيس سيلفيا بونغو أونديمبا، ومكتب نجلها نور الدين فالانتاين.كما نشروا صورا لعشرات الحقائب، جميعها من الحجم الكبير، كانت مليئة برزم الأموال، عثر عليها في مكاتب السيدة الأولى ونجل الرئيس.كذلك، نشروا صوراً لمدير ديوان نجل الرئيس يان انغولو، وهو قيد التحقيق، وبجانبه أكثر من عشر حقائب كبيرة مليئة بالأموال، فيما قدر المبلغ بأكثر من أربعة مليارات فرنك إفريقي.