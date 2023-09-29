ضابط أميركي سابق يكشف: الغرب سيتخلص من زيلينسكي

أكد ضابط المخابرات الأميركي السابق سكوت ريتر أن سلطات الدول الغربية قد تعمل على التخلص من الرئيس فلاديمير زيلينسكي وذلك بسبب الإخفاقات التي يحققها الأخير في ساحة المعركة.



قال الاستخباراتي السابق سكوت ريتر في مقابلة مع قناة "داني هايفونج" على موقع "يوتيوب" في إشارة إلى الدول الغربية: "أعتقد أنهم سيتخلصون من زيلينسكي، وإن لم يكن هذا الأمر سيحدث مؤكداً، فهو على الأقل يبقى أمرا مُمكنا، وأضعف الإيمان أن يختفي زيلينسكي.. وسيضعون شخصا آخر مكانه، لأن ما يحدث الآن أشبه ما يمكن وصفه بأنه مسرح العبث".

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كما لفت ريتر الانتباه إلى الفضيحة التي شهدتها قاعة البرلمان الكندي، عندما أشاد زيلينسكي، مع القيادة الكندية، بالجندي النازي ياروسلاف هونكا، الذي خدم في صفوف قوات فرقة "إس إس غاليسيا". (روسيا اليوم)