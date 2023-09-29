إعلان "حالة الطوارئ" في نيويورك.. الأمطار أغرقت شوارع المدينة (صور)

أدت أمطار شديدة الغزارة هطلت ليل الخميس الجمعة في شمال شرقي الولايات المتحدة إلى غمر طرق في نيويورك وتعطيل جزئي لحركة مترو الأنفاق والمطارات، فيما دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر الشديد.

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وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول عبر منصة إكس "حالة الطوارئ" في نيويورك ولونغ آيلاند شرق المدينة الكبرى، وفي وادي هدسون، بسبب "هطول شديد للأمطار".



كما أظهرت صور نشرتها وكالة فرانس برس ووسائل إعلام محلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي سيارات تسير بصعوبة على طرق غمرتها المياه، وشوارع مسدودة بالكامل بسبب ارتفاع المياه إلى مستوى نوافذ السيارات.

وغمرت المياه جزئيًا محطات لمترو الأنفاق العملاقة في المدينة الكبرى، وتم إغلاق العديد من الخطوط المركزية في بروكلين، وقالت الشركة المشغلة عبر منصة إكس "نواصل إزالة المياه الناجمة عن الفيضانات في عدة محطات في بروكلين ومانهاتن".

كما أعلن مطار لاغارديا أن كل وسائل الوصول إلى المحطة إيه "مغلقة حاليًا".



من جانبها، قالت عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية نيويورك، ألكساندريا أوكازيو كورتيز، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى ناخبيها، إن هطول أمطار يراوح من 5 إلى 12 سم في أحياء مانهاتن وكوينز وبروكلين، مع استمرار توقع هطول أمطار يراوح من 2 إلى 5 إلى 7 سم اعتمادا على المناطق. (العربية)