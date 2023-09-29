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عربي-دولي

مغمورة بشكل شبه كامل بالمياه.. أين تقع القارة الثامنة؟

Lebanon 24
29-09-2023 | 13:30
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نجح فريق من العلماء في رسم ما يعتبر أنها أدق خريطة للقارة الثامنة المفقودة في كوكب الأرض، علما أنها مغمورة بشكل شبه كامل بالمياه منذ ملايين السنين.
 
عمل فريق من الباحثين من الولايات المتحدة ونيوزيلندا والدنمارك وأستراليا ودول أخرى، على رسم خريطة لقارة زيلانديا باستخدام عينات من الصخور من تحت البحر، وباستخدام طرق رسم الخرائط الجيوفيزائية.

وبالنسبة إلى الجيولوجيين، فإن القارة هي مساحة كبيرة من الغرانيت أو الحجارة النارية المتشابهة، وتشكل ما يعرف بالقاعدة القارية، مع عنصر آخر هو الصخور المتحولة التي تتشكل في المناطق النشطة تكتونيا، والرواسب التي تترسب بفعل تآكل سطح الأرض.
 
وتنطبق هذه الشروط على زيلانديا، لكن لصعوبة الوصول إليها لا يعرف الكثير عن طبيعتها الجيولوجية، إلا أن علماء تمكنوا من الحصول على عينات من صخورها، مما ساهم في رسم الخريطة الدقيقة للقارة.

وكشفت الخريطة الجديدة، التي نشرت في الدورية العلمية "تكتونيكس"، أن القارة "تمددت وتمزقت" نتيجة القوى التكتونية. (سكاي نيوز عربية) 
 
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