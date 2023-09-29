أغنى ملوك أوروبا.. ثروته عمرها 1000 عام وهذه قيمتها

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وأعلنت مجموعة "LGT"، الشركة المصرفية الخاصة وذراع إدارة الأصول التابعة للعائلة المالكة، عن أصول قياسية تحت الإدارة الشهر الماضي بلغت حوالي 306 مليارات فرنك سويسري (334 مليار دولار) اعتباراً من 30 حزيران، بزيادة قدرها 6% منذ نهاية العام الماضي.





وأبرمت الشركة التي يقع مقرها في فادوز هذا الشهر صفقة شراء أعمال إدارة الأموال التقديرية لشركة "Abrdn Plc" في المملكة المتحدة وجيرسي، إضافة إلى 3 استثمارات خارجية أخرى على الأقل منذ عام 2021.





وضاعفت الشركة التي يبلغ عمرها قرناً تقريباً الأصول الخاضعة للإدارة والدخل التشغيلي في العقد الماضي، وانتعشت من تعثر أعمالها بعد أن استهدفت الولايات المتحدة ودول أخرى المراكز المالية الخارجية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008. يرأس أعلى عضو ملكي في إحدى أصغر دول العالم سلالة تقدر قيمة ثروتها بمليارات الدولارات والتي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 1000 عام. وتزدهر الإمبراطورية المالية التي يقف وراءها أمير ليختنشتاين هانز آدم الثاني بفضل مجال خبرتها الرئيسي: إدارة الأموال لصالح أغنى أثرياء العالم.وأعلنت مجموعة "LGT"، الشركة المصرفية الخاصة وذراع إدارة الأصول التابعة للعائلة المالكة، عن أصول قياسية تحت الإدارة الشهر الماضي بلغت حوالي 306 مليارات فرنك سويسري (334 مليار دولار) اعتباراً من 30 حزيران، بزيادة قدرها 6% منذ نهاية العام الماضي.وأبرمت الشركة التي يقع مقرها في فادوز هذا الشهر صفقة شراء أعمال إدارة الأموال التقديرية لشركة "Abrdn Plc" في المملكة المتحدة وجيرسي، إضافة إلى 3 استثمارات خارجية أخرى على الأقل منذ عام 2021.وضاعفت الشركة التي يبلغ عمرها قرناً تقريباً الأصول الخاضعة للإدارة والدخل التشغيلي في العقد الماضي، وانتعشت من تعثر أعمالها بعد أن استهدفت الولايات المتحدة ودول أخرى المراكز المالية الخارجية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

LGT هي من بين الشركات التي تقتنص موظفي "بنك كريدي سويس" بعد انهيار البنك الذي يقع مقره في زيوريخ واستحوذت عليه مجموعة "UBS Group AG"، مما ساعد على زيادة عدد موظفيها إلى حوالي 5000 موظف.

ويساعد زخم شركة LGT أيضاً الأمير هانز آدم على الارتقاء في صفوف الأثرياء، مما يعزز مكانة الأمير البالغ من العمر 78 عاماً كأغنى فرد في العائلات الملكية في أوروبا.

وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، حلّ الأمير، المستفيد الوحيد من LGT، في المرتبة 215 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم بثروة تبلغ حوالي 9.2 مليار دولار، أي انه ارتفع 71 مركزاً مما كان عليه في بداية هذا العام.