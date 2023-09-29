تحذير.. تعديات خطيرة خلال الانشغال بالانتخابات الرئاسية المصرية

حذّر نقيب عام الفلاحين في مصر، حسين عبد الرحمن أبوصدام، من ارتفاع وتيرة التعديات علي الاراضي الزراعية، في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية.

وأشار أبوصدام الى أن تراخي الجهات المعنية في منع البناء على الأراضي الزراعية أدى إلى زيادة التعديات، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية.

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وقال: "الحفاظ على الأرضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية جديدة وأقل تكلفة، والبناء في الصحراء أفضل من البناء على الأراضي الزراعية، حيث أن استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها".



كما لفت الى أن البناء في الصحراء أفضل صحيا ويعطي طرق أوسع، كما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر ويفتح آفاق اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، وتخلق فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي، كما تساهم في زيادة الانتاج الزراعي والصناعي، وطالب الحكومة بالتصدي بجزم وبكافة السبل لهذه التعديات.