Advertisement

عربي-دولي

فضيحة جمع التوكيلات للسيسي.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

Lebanon 24
29-09-2023 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1112173-638316185058814163.JPG
Doc-P-1112173-638316185058814163.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه يظهر دفع رشاوى لمواطنين من مصر، لجمع توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المرتقبة في كانون الأول المقبل.

وجاء في التعليقات المرافقة للمقطع أنّه لتسريب من داخل مقر حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة والذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب المصري.
Advertisement

وجاء في التعليق المرافق "فضيحة من العيار الثقيل داخل مقر حزب مستقبل وطن… نصبوا على الفقراء مقابل 150 جنيها لقاء توكيل السيسي".

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن الفيديو المتداول قديم وسبق نشره خلال انتخابات مجلس النواب المصري عام 2020.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2023-09-29
16:30 | 2023-09-29
16:00 | 2023-09-29
15:39 | 2023-09-29
15:33 | 2023-09-29
15:30 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24