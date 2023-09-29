فضيحة جمع التوكيلات للسيسي.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه يظهر دفع رشاوى لمواطنين من مصر، لجمع توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المرتقبة في كانون الأول المقبل.وجاء في التعليقات المرافقة للمقطع أنّه لتسريب من داخل مقر حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة والذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب المصري.وجاء في التعليق المرافق "فضيحة من العيار الثقيل داخل مقر حزب مستقبل وطن… نصبوا على الفقراء مقابل 150 جنيها لقاء توكيل السيسي".ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن الفيديو المتداول قديم وسبق نشره خلال انتخابات مجلس النواب المصري عام 2020.