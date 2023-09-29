"فوتسي راسل" تتجه لاتخاذ قرار صعب بشأن دولة عربية كبرى

أعلنت "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسهم العالمية يوم الخميس إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها. وستكون البلاد على قوائم المراقبة لاحتمال خفض فئتها من الأسواق "الناشئة الثانوية" إلى "غير مصنفة".

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وقالت إنها ستقوم بتحديث قائمة وضع المراقبة لمصر وفيتنام وباكستان في إطار تصنيفها لأسهم الدول، وهو ما من المقرر أن يكون في آذار 2024.



وفي ضغط جديد، وضع بنك "جي بي مورغان" السندات المصرية تحت المراقبة السلبية، والتي ستستغرق 3 إلى 6 أشهر لتقييم أهلية مصر لمؤشر سنداته، نتيجة للعقبات التي أبلغ عنها بائعو الأوراق المالية الحكومية في إعادة العملات الأجنبية إلى الخارج أو ما يعرف باسم "Repatriation fund". وقبل شهر، قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إنها توسع نطاق مراجعة لخفض تصنيف مصر.