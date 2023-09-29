مجلس الأمن يدين الهجوم الحوثي على قوة بحرينية

دان مجلس الأمن بشدة، اليوم، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على قوة بحرينية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بجنوب السعودية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة.



ووصف مجلس الأمن في بيان الهجوم بأنه "تهديد خطير لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، خاصة في اليمن".

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كما حث أعضاء مجلس الأمن الحوثيين على إنهاء الهجمات الإرهابية، وجددوا التعبير عن قلقهم من استهداف البنية التحتية في مدن بالقرب من الحدود مع السعودية.





ودعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن جميع الأطراف المعنية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



كما أكد أعضاء المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة صوب وقف دائم لإطلاق النار، ودعمهم لجهود التوصل لحل سياسي في اليمن ينهي معاناة اليمنيين.

كما عبروا عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليمن للوصول إلى حل للصراع هناك.